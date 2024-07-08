В Купишкском районе поезд сбил медведя

Адейкис поделился снимком, который сделали железнодорожники.
„Бывает и так. Мертвого медведя нашли на рельсах в Купишкском районе. Его сбил поезд. Нашли железнодорожные рабочие,“ – писал зоолог.
Адейкис сказал Delfi, что его об этой истории информировал коллега. Информация была передана и охотникам, а также инспекторам Агенства по охране природы.
„По фото видно, что сбит не сегодня. Лежал около недели. Глаза белые, туша уже разлагается“, – сказал специалист.
По его словам, что в это время года бурые медведи не только приходят в Литву ненадолго, но и задерживаются в восточной части страны, ближе к Беларуси. Подозревают, что в Литве сейчас может находиться не один медведь.
„К нам всегда приходили, но после того как Литва, Латвия и Польша поставили заборы на границе с Беларусью, миграционные пути медведей были закрыты. Сейчас медведи вместо того чтобы пройти через Литву в Беларусь, остаются в Литве“, – сказал Адейкис.
Сколько времени медведи проводят в Литве - неясно. Для выяснения такой информации надо надевать на животных ошейники с датчиками. Предполагают, что медведи могут зимовать в Литве, но доказательств этого нет.
„В прошлом году я снял на видео медведицу, это тоже было в восточной Литве. Рядом с белорусской границей. В этом году присылали снимок, на котором самка с четырьмя годовалыми медвежатами, но они ушли“, – сказал Адейкис.
„Спасибо охотникам за информацию, которой они делятся“, – продолжил он.
Медведи за день могут преодолеть 20 км, поэтому определить место их положения непросто.
По словам Адейкиса, в Литве слишком много населенных пунктов и хуторов, поэтому медведям у нас не хватает простора.
„Литва – страна хуторов. В Беларуси хуторов нет. Там много лесов, почти нет хуторов“, – сказал специалист.
Адейкис заметил, что литовцы не знают, что делать, если ты встретил медведя.
„Первое – не надо кричать, но надо идти по лесу так, чтобы животные тебя слышали. Это не значит, что надо кричать, достаточно разговаривать,чтобы было слышно. Если животное вас не услышало и вы столкнулись с ним, оно может вести себя агрессивно. Но бурый медведь редко так себя ведет. У нас самое страшное животное - лосиха с лосенком“, – сказал он.
Адейкис заметил, что если вы встретили медведя - медленно уходите, ни в коем случае не бегите.
„Следите за животным и пятьтесь. Ничего не бросайте в медведя – это его разозлит. Если вы видите, что медведя вы заинтересовали, уходите из поля его видения. У медведя отличное обоняние. Если вы знаете, что в лесу могут водиться медведи, носите с собой перцовый газ“, – продолжил он.