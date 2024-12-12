В Кретинге разыскивают пропавших без вести подростков

Полиция Кретингского района разыскивает пропавших без вести Лаймиса (2010 г.р.) и Элиюса (2007 г.р.).
Приметы Лаймиса: рост 175 см, волосы светлые, короткие, телосложение среднее. Был одет в черный спортивный костюм, на ногах - белые спортивные ботинки с черными элементами, темно-синяя куртка.
Приметы Элиюса: рост 170 см, худощавое телосложение, светлые волосы. Был одет в черную куртку, серые брюки, на ногах - черные спортивные ботинки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просьба звонить по номерам 8 700 60712 или 112.
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