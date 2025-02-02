2025.02.02 16:31

В Кретинге подростки разъезжали по стадиону на машине

 
Automobilis Pranciškonų stadione
Automobilis Pranciškonų stadione
ФОТО: Antanas Kalnius

Мэр Кретинги Антанас Кальнюс поделился на своей странице в Facebook фото, сделанным на городском Францисканском стадионе неделю назад в пятницу вечером.

„Владельцы автомобиля установлены, фото и видеозаписи с камер видеонаблюдения переданы в полицию“, — пишет А. Кальнюс.

„Родителям молодого человека, который пытался въехать на территорию стадиона на автомобиле, грозит административный штраф, а сам молодой человек может лишиться водительских прав“. Мэр отметил, что с первого дня завершения реконструкции Францисканского стадиона, он радовался тому, что жители Кретинги занимаются спортом и проводят свободное время.

„Я всегда говорил, что если во время спортивных состязаний та или иная часть оборудования стадиона случайно сломается, это не проблема, мы приведем в порядок. Ведь именно для этого и реконструировали стадион, чтобы жители им активно пользовались, — говорит мэр. - Однако злонамеренное поведение и преднамеренное нанесение ущерба стадиону недопустимы“.

Мэр заявил, что имеет в виду не только въезд на стадион на автомобиле, скутере или электросамокате, но и другие преднамеренные случаи вандализма.

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