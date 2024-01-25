В Клайпедском районе обнаружен провалившийся в яму автомобиль, людей в нем не было

В социальной сети Facebook распространяются фотографии, на которых виден провалившийся в глубокую яму автомобиль.

По словам очевидцев, людей в машине не было, но подушки безопасности сработали.

Клайпедская полиция информировала Delfi, что 25 января, в 7.31 ч., в полицию сообщили, что в пределах деревни Паюдрис, на дороге Юдренай-Шалпенай, около реки, произошло загадочное происшествие.

Звонивший сказал, что в этом месте водой подмыло дорогу, в огромную яму упал автомобиль Audi.

Водителя в машине не было, но к приезду полицейских владелец автомобиля прибыл на место происшествия.