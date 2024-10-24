В Клайпедском районе BMW врезался в деревья, очевидцы успели заметить убегавшего водителя

Клайпедчанин Айстис сказал Delfi, что около 15 ч. ехал на дачу и увидел, что в деревья только что врезался BMW.Из автомобиля выбежал мужчина. Беглец так спешил, что забыл в машине ключи, когда к машине подбежали очевидцы, двигатель авто еще работал.

Айстис и еще несколько очевидцев сразу подбежали к машине, проверили, не осталось ли в машине людей. Кроме того, они вызвали полицию.

Автомобиль был значительно поврежден, раскрылись все подушки безопасности, были выбиты стекла. Беглецу вряд ли удастся долго скрываться от полиции, поскольку личность владельца быстро была идентифицирована.