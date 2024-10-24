2024.10.24 07:00

В Клайпедском районе BMW врезался в деревья, очевидцы успели заметить убегавшего водителя

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt

В Клайпедском районе, около Шернайских дач после столкновения с деревом с места ДТП убежал водитель BMW. Люди, которые стали случайными очевидцами ДТП, сказали, что видели, как с места происшествия убегает мужчина с окровавленным лицом.

Клайпедчанин Айстис сказал Delfi, что около 15 ч. ехал на дачу и увидел, что в деревья только что врезался BMW.Из автомобиля выбежал мужчина. Беглец так спешил, что забыл в машине ключи, когда к машине подбежали очевидцы, двигатель авто еще работал.

Айстис и еще несколько очевидцев сразу подбежали к машине, проверили, не осталось ли в машине людей. Кроме того, они вызвали полицию.

Автомобиль был значительно поврежден, раскрылись все подушки безопасности, были выбиты стекла. Беглецу вряд ли удастся долго скрываться от полиции, поскольку личность владельца быстро была идентифицирована.

Delfi благодарит Айстиса Юозайтиса за видео и информацию!

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии