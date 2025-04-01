В клайпедском многоквартирном доме произошел взрыв и пожар: пострадал человек

Сообщение о взрыве поступило 1 апреля, в 21.40 ч.

Взрыв произошел в доме номер 7 на ул. Дебрецено (Клайпеда). После взрыва в квартире начался пожар. Во время пожара пострадал человек.

Пожарные-спасатели предполагают, что причина взрыва - утечка газа.

По предварительным данным, во время взрыва в квартире были выбиты стекла и разрушена стена. Пострадавший получил ожог рук и ног, его передали в руки врачей.

Пожар произошел в квартире на 4 этаже (в доме 5 этажей).