2025.04.01 22:34

В клайпедском многоквартирном доме произошел взрыв и пожар: пострадал человек

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Jaunius Matonis | Delfi

По Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о взрыве в многоквартирном доме в Клайпеде. Сообщается о пострадавшем.

Сообщение о взрыве поступило 1 апреля, в 21.40 ч.

Взрыв произошел в доме номер 7 на ул. Дебрецено (Клайпеда). После взрыва в квартире начался пожар. Во время пожара пострадал человек.

Пожарные-спасатели предполагают, что причина взрыва - утечка газа.

По предварительным данным, во время взрыва в квартире были выбиты стекла и разрушена стена. Пострадавший получил ожог рук и ног, его передали в руки врачей.

Пожар произошел в квартире на 4 этаже (в доме 5 этажей).

Жители дома эвакуировались до приезда полиции и пожарных-спасателей. Огонь потух сам.

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