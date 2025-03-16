2025.03.16 16:10

В Клайпеде столкнулись полицейский автомобиль и внедорожник: Nissan перевернулся на бок

 
Policijos avarija Klaipėdoje
Policijos avarija Klaipėdoje
ФОТО: Delfi skaitytojos nuotr.

В Клайпеде в воскресенье днем произошла авария с участием полицейской машины и внедорожника. В результате столкновения Nissan X-Trail перевернулся на бок, но, к счастью, обошлось без серьезных последствий.

ДТП произошло после полудня на перекрестке улиц Лаукининку и Смилтеляс. Очевидцы сняли кадры, на которых видно поврежденный полицейский автомобиль и лежащий на боку внедорожник. На место происшествия прибыли спасательные службы. Пожарные отключили аккумуляторы машин и расчистили дорогу от обломков.

Как сообщила представительница полиции Клайпеды Аста Кажукаускене, авария произошла в 13:10. Полицейский экипаж направлялся на вызов уровня „B“ с включенными проблесковыми маячками и сиреной. При проезде перекрестка на красный сигнал светофора у сотрудников полиции есть преимущественное право движения, но они обязаны убедиться в безопасности маневра.

За рулем Nissan X-Trail находился 61-летний мужчина. Медики осмотрели его на месте, но госпитализация не потребовалась. Оба водителя были трезвы.

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