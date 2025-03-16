В Клайпеде столкнулись полицейский автомобиль и внедорожник: Nissan перевернулся на бок

ДТП произошло после полудня на перекрестке улиц Лаукининку и Смилтеляс. Очевидцы сняли кадры, на которых видно поврежденный полицейский автомобиль и лежащий на боку внедорожник. На место происшествия прибыли спасательные службы. Пожарные отключили аккумуляторы машин и расчистили дорогу от обломков.

Как сообщила представительница полиции Клайпеды Аста Кажукаускене, авария произошла в 13:10. Полицейский экипаж направлялся на вызов уровня „B“ с включенными проблесковыми маячками и сиреной. При проезде перекрестка на красный сигнал светофора у сотрудников полиции есть преимущественное право движения, но они обязаны убедиться в безопасности маневра.