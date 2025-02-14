2025.02.14 09:39

В Клайпеде со стены здания украден флаг Литвы

 
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
ELTA
lietuvos vėliava
lietuvos vėliava
ФОТО: Archyvas

В Клайпеде со стены здания был украден флаг Литвы, а флагшток сломан.

Как сообщили в полиции, в четверг примерно в 9 час. было зафиксировано, что на улице Вингё со стены здания был украден флаг Литвы, также был обнаружен сломанный флагшток.

Собраны материалы по факту осквернения государственных символов.

Уголовный кодекс предусматривает, что лицо, публично сорвавшее, разорвавшее, сломавшее, уничтожившее или иным образом осквернявшее флаг или герб Литовского государства либо публично глумящееся над государственным гимном Литовского государства, наказывается штрафом, или ограничением свободы, или арестом, или лишением свободы на срок до двух лет.

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