В Клайпеде снова были осквернены несколько флагов

По данным полиции, 28 июня около 7:30 в Клайпеде на улице Бирутес с держателя на стене дома сняли флаг Клайпедского городского самоуправления. Его порезали и бросили на землю.

Вскоре, около 8:45 с держателя на стене здания на улице Тургаус сняли еще один муниципальный флаг. Его тоже разорвали и бросили на землю.