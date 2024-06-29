В Клайпеде снова были осквернены несколько флагов

По данным полиции, 28 июня около 7:30 в Клайпеде на улице Бирутес с держателя на стене дома сняли флаг Клайпедского городского самоуправления. Его порезали и бросили на землю.
Вскоре, около 8:45 с держателя на стене здания на улице Тургаус сняли еще один муниципальный флаг. Его тоже разорвали и бросили на землю.
В тот же день около 9:55 в Клайпеде был замечен еще один один случай осквернения флага.
По всем трем делам начато досудебное расследование в соответствии со статьей 284 УК. - нарушение общественного порядка.
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