2024.06.29 12:18

В Клайпеде снова были осквернены несколько флагов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Флаг
Флаг
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

В пятницу в Клайпеде были осквернены два городских и один государственный флаг Литвы.

По данным полиции, 28 июня около 7:30 в Клайпеде на улице Бирутес с держателя на стене дома сняли флаг Клайпедского городского самоуправления. Его порезали и бросили на землю.

Вскоре, около 8:45 с держателя на стене здания на улице Тургаус сняли еще один муниципальный флаг. Его тоже разорвали и бросили на землю.

В тот же день около 9:55 в Клайпеде был замечен еще один один случай осквернения флага.

По всем трем делам начато досудебное расследование в соответствии со статьей 284 УК. - нарушение общественного порядка.

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