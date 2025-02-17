В Клайпеде пьяный несовершеннолетний обстрелял ночной бар из страйкбольного пистолета

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, около 23.06 час., на улице Лаукининку, сообщили в Департаменте полиции .

Возле ночного бара юноша вытащил предмет, похожий на пистолет, направил его на дверь бара и несколько раз выстрелил в витринное окно бара, но не повредил его.