В Клайпеде пьяный несовершеннолетний обстрелял ночной бар из страйкбольного пистолета

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, около 23.06 час., на улице Лаукининку, сообщили в Департаменте полиции.
Возле ночного бара юноша вытащил предмет, похожий на пистолет, направил его на дверь бара и несколько раз выстрелил в витринное окно бара, но не повредил его.
Подозреваемый – пьяный (2,61 пром.) 17-летний подросток – был взят под стражу.
Рядом с местом происшествия был обнаружен и изъят страйкбольный пистолет Glock 22 Gen4 с одним пустым магазином.
По факту нарушения общественного порядка начато предварительное расследование.
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