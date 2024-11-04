В Клайпеде произошел взрыв, погиб один человек

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене информировала, что в 7.26 ч. поступило сообщение о том, что в Клайпеде, на ул. Пилес, на территории компании произошел взрыв.
По предварительным данным, несчастье произошло на территории компании Vakarų Baltijos laivų statybа.
Звонивший сказал, что видит много дыма. На место происшествия выехали 6 автоцистерн. По предварительным данным, во время сварочных работ по ремонту корпуса судна произошел взрыв. В трюме судна был обнаружен пострадавший. Пожарные-спасатели достали его и передали в руки врачей. Пожара не было.
По данным клайпедской полиции, в 7.40 ч. сообщили, что погиб мужчина 1963 г.р. Обстоятельства происшествия расследует Государственная инспекция по труду.