2024.11.04 11:20

В Клайпеде произошел взрыв, погиб один человек

 
ru.DELFI.lt
Daugiabučio gaisras Minties gatvėje
Daugiabučio gaisras Minties gatvėje
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

4 ноября утром в Клайпеде произошел взрыв, погиб работник компании.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене информировала, что в 7.26 ч. поступило сообщение о том, что в Клайпеде, на ул. Пилес, на территории компании произошел взрыв.

По предварительным данным, несчастье произошло на территории компании Vakarų Baltijos laivų statybа.

Звонивший сказал, что видит много дыма. На место происшествия выехали 6 автоцистерн. По предварительным данным, во время сварочных работ по ремонту корпуса судна произошел взрыв. В трюме судна был обнаружен пострадавший. Пожарные-спасатели достали его и передали в руки врачей. Пожара не было.

По данным клайпедской полиции, в 7.40 ч. сообщили, что погиб мужчина 1963 г.р. Обстоятельства происшествия расследует Государственная инспекция по труду.

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