В Клайпеде произошел взрыв, погиб один человек

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене информировала, что в 7.26 ч. поступило сообщение о том, что в Клайпеде, на ул. Пилес, на территории компании произошел взрыв.

Звонивший сказал, что видит много дыма. На место происшествия выехали 6 автоцистерн. По предварительным данным, во время сварочных работ по ремонту корпуса судна произошел взрыв. В трюме судна был обнаружен пострадавший. Пожарные-спасатели достали его и передали в руки врачей. Пожара не было.