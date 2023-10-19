В Клайпеде полиция задержала молодого человека с большим количеством наркотиков и оружием

По данным полиции, расследование было начато, когда поступила информация о том, что безработный 24-летний клайпедчанин может заниматься распространением наркотиков. Этот человек ранее уже был судим за незаконное хранение наркотиков.

В конце сентября 2023 г. в Клайпеде, на проспекте Тайкос, полиция задержала этого человека. Во время обыска в его квартире и подсобных помещениях было обнаружено 55 г чистого кокаина (общая масса – около 125 г), около 140 г конопли, весы и оружие.

Молодому человеку предъявлены обвинения в незаконном хранении большого количества наркотиков и оружия. Суд разрешил взять его под арест.

Ему также предъявлены обвинения в грабеже, систематическом запугивании человека и порче чужого имущества.