В Клайпеде полицейский на служебном авто вращался на 360 градусов

 
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ФОТО: ReidasTV

В понедельник в Facebook появилось видео, которое вызвало возмущение у пользователей. В Клайпеде полицейский на служебном авто "рисовал солнышко", то есть, вращался на 360 градусов.

В группе ReidasTV 27 ноября появилось видио, на котором запечатлены клайпедские полицейские. Сообщалось, что видео было сделано в 4 ч. в районе ул. Спортининку. Такие действия полицейских вызвали волну возмущения.

Представитель Главного комиссариата полиции Клайпедского округа Андромеда Грауслене сказала, что виновные будут наказаны.

Сообщается, что полицейскому грозит такая же ответственность, как и любому другому водителю - штраф 450-550 евро и лишение прав на 1-2 года.

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