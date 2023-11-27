В Клайпеде полицейский на служебном авто вращался на 360 градусов

В группе ReidasTV 27 ноября появилось видио, на котором запечатлены клайпедские полицейские. Сообщалось, что видео было сделано в 4 ч. в районе ул. Спортининку. Такие действия полицейских вызвали волну возмущения.
Представитель Главного комиссариата полиции Клайпедского округа Андромеда Грауслене сказала, что виновные будут наказаны.
Сообщается, что полицейскому грозит такая же ответственность, как и любому другому водителю - штраф 450-550 евро и лишение прав на 1-2 года.
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