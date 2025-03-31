2025.03.31 10:14

В Клайпеде от взрыва пиротехнического устройства пострадали магазин и подземный переход

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Išdaužtas parduotuvės "Masterpiece" durų stiklas
Išdaužtas parduotuvės "Masterpiece" durų stiklas
ФОТО: DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

В Клайпеде в результате взрыва пиротехнического устройства пострадали магазин и подземный переход.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, около 0.40 час., на улице Вингё, во дворе дома.

При взрыве неопознанного пиротехнического устройства разбилось стекло витрины магазина и отвалилась штукатурка подземного перехода.

Убыток подсчитывается.

Начато предварительное расследование по факту порчи имущества общественно-опасным способом.

За уничтожение или порчу чужого имущества общественно-опасным способом предусмотрено наказание в виде штрафа или ограничения свободы, либо ареста, либо лишения свободы на срок до пяти лет.

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