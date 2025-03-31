В Клайпеде от взрыва пиротехнического устройства пострадали магазин и подземный переход

Инцидент произошел в ночь на понедельник, около 0.40 час., на улице Вингё, во дворе дома.
При взрыве неопознанного пиротехнического устройства разбилось стекло витрины магазина и отвалилась штукатурка подземного перехода.
Убыток подсчитывается.
Начато предварительное расследование по факту порчи имущества общественно-опасным способом.
За уничтожение или порчу чужого имущества общественно-опасным способом предусмотрено наказание в виде штрафа или ограничения свободы, либо ареста, либо лишения свободы на срок до пяти лет.
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