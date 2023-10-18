В Клайпеде неизвестные похитили породистую собаку

 
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ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

В Клайпеде произошло необычное происшествие. Похищена дорогая породистая собака, которая находилась на закрытой частной территории, пишет Vakarų ekspresas.

Клайпедские полицейские были вызваны в район "Двирачу треко" 17 октября после обеда. В 15 ч. их вызвал житель ул. Радвилишкё.

Мужчина вернулся домой и обнаружил, что пропала собака. Предполагается, что средь бела дня породистую собаку украли с частной территории.

Ущерб - 4000 евро.

По данным Vakarų ekspresas, похищен лаготто-романьоло, или итальянская водяная собака. Это древняя порода собак. Выведена на севере Италии в XVI веке. Благодаря выдающемуся чутью используется для поиска трюфелей.

Обстоятельства кражи выясняет полиция.

Lagotto Romagnolo šuo
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