В Клайпеде нарушитель ПДД напал на полицейских

Как сообщили в Департаменте полиции, инцидент произошел в четверг около 10.30 час. на проспекте Бальтиёс при задержании 53-летнего мужчины за нарушение правил дорожного движения.
Мужчина оказал активное сопротивление и травмировал сотрудников Отдела реагирования Клайпедского городского комиссариата полиции.
После оказания медицинской помощи полицейские лечатся амбулаторно.
Подозреваемый взят под стражу.
По факту оказания сопротивления полиции начато предварительное расследование.
Сопротивление государственному служащему или иному лицу, выполняющему функции государственного управления, с применением физической силы или угрозы немедленного применения физической силы, наказывается общественными работами или штрафом, либо лишением свободы на срок до трех лет.