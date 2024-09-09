2024.09.09 10:05

В Клайпеде на заводе загорелась трансформаторная подстанция

 
эвакуировано 140 работников
Гитис Панкунас
ELTA
ru.DELFI.lt
в Клайпеде загорелась трансформаторная подстанция
в Клайпеде загорелась трансформаторная подстанция
ФОТО: Erika Venckutė | Delfi

В воскресенье на заводе в Клайпеде загорелась трансформаторная подстанция, эвакуировались 140 работников, сообщил Департамент пожарной безопасности и спасения (ДПБС).

По данным ДПБС, в 21.00 час. поступило сообщение о том, что на заводе на Вильнюсском шоссе горит трансформаторная.

Когда на место прибыли пожарные, из щитового помещения шел дым. При возникновении пожара в щитовом помещении автоматически отключились электропредохранители, а электроснабжение в других помещениях было отключено сотрудниками.

По данным ДПБС, стены и потолок помещения закоптились, обгорели и оплавились электрические провода. В соседнем щитовом помещении закоптились стены и потолок, а провода обгорели. Для вентиляции щитовых помещений использовался дымосос.

После отключения электроэнергии на заводе сработала автоматическая система эвакуации, в ходе которой 140 работников самостоятельно эвакуировались из здания.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии