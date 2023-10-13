В Клайпеде грабитель по-прежнему отбирает сумочки у пожилых женщин

12 октября, в 7.30 ч., в Клайпеде, на ул. Науякемё, упала женщина 1944 г.р. К ней подбежал незнакомый парень 15-17 лет. На нем была черная куртка с капюшоном. Он схватил сумку, с банковской картой и 100 евро, а также телефоном Nokia. Общий ущерб - 271 евро.

На ул. Дебрецено пострадала женщина (1946 г.р.). Около 15 ч. ее толкнул подбежавший сзади. Женщина упала и уронила сумочку. Молодой человек схватил ее и убежал. В сумке были документы, 580 евро и банковская карта. Начато расследование.

Еще одна женщина (1941 г.р.) пострадала в 11.20 ч. на проспекте Балтиёс. На этот раз нападавших было двое. Они тоже подбежали к женщине сзади. Один схватил сумку, в которой были ключи, телефон Samsung и кошелек. Ущерб 550 евро.

Аналогичные преступления в Клайпеде были зафиксированы и 10 октября.

Первые подобные преступления были зафиксированы 9 октября.