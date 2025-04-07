2025.04.07 14:50

В Клайпеде горит недостроенный дом в новом комплексе Memelio miestas

 
ru.DELFI.lt
Dega statomo namo stogas Klaipėdoje
Dega statomo namo stogas Klaipėdoje
ФОТО: Aringo BRAZAUSKO nuotr. | Vakarų ekspresas

7 апреля после обеда поступило сообщение о пожаре. Поступила информация о черном дыме над строящимся кварталом жилых домов и офисов Memelio miestas.

По словам очевидцев, на место происшествия выехали пожарные-спасатели.

На фото, которое прислали порталу VE.lt, видно, что дым поднимается над одним зданием.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал Delfi, что в 13.18 ч. сообщили о пожаре на ул. Данес в Клайпеде.

На место происшествия выехали 3 пожарных автомобиля, машина штаба и автоцистерна.

Пожарные тушат крышу недостроенного здания. По предварительным данным, горят конструкции на площади 20 м2.

Сообщается, что сложно добраться до очага возгорания.

Данных о пострадавших нет.

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