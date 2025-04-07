В Клайпеде горит недостроенный дом в новом комплексе Memelio miestas

По словам очевидцев, на место происшествия выехали пожарные-спасатели.
На фото, которое прислали порталу VE.lt, видно, что дым поднимается над одним зданием.
Департамент пожарной безопасности и спасения информировал Delfi, что в 13.18 ч. сообщили о пожаре на ул. Данес в Клайпеде.
На место происшествия выехали 3 пожарных автомобиля, машина штаба и автоцистерна.
Пожарные тушат крышу недостроенного здания. По предварительным данным, горят конструкции на площади 20 м2.
Сообщается, что сложно добраться до очага возгорания.
Данных о пострадавших нет.
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