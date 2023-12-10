В Клайпеде газом отравились четыре человека, двое из них – дети

О несчастье сообщили 9 декабря, в 13.50 ч.
В клайпедскую привезли девочку 2009 г.р., мальчика 2015 г.р., мужчину 1983 г.р. и женщину 1982 г.р. Всех их привезли из квартиры на ул. Клайпедос. Подозревают, что они отравились газом. Пострадавшие находятся в больнице.
Полиция ведет расследование.
О несчастье сообщил диспетчер скорой помощи. Врачи почувствовали запах газа в подъезде. Пожарные-спасатели проверили все квартиры, но никаких опасных запахов не почувствовали.
Работники аварийной службы компании ESO проверили помещения с помощью специального прибора. Была обнаружена небольшая утечка газа в квартире около газового котла.
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