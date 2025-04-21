В Клайпеде бесчинствовали хулиганы — повредили 14 электровелосипедов и изуродовали стену общежития

Департамент полиции сообщает, что 20 апреля примерно в 11.15 минут в Клайпеде, на пр. Статибининку было замечено, что ночью 20 апреля неизвестные лица повредили 14 электровелосипедов и изрисовали краской стену общежития. Убыток устанавливается.

По факту происшествия начато досудебное расследование по статье 284 Уголовного кодекса Литовской Республики. (нарушение общественного порядка). Указывается, что любой, кто в общественном месте проявляет неуважение к другим людям или окружающей среде посредством дерзкого поведения, угроз, злонамеренных насмешек или вандализма и нарушает общественное спокойствие или порядок, наказывается общественными работами или штрафом, или ограничением свободы, или арестом либо лишением свободы на срок до двух лет.