В Кельмеском районе разбита посвященная литовским партизанам мемориальная доска

Полиция начала предварительное расследование по факту осквернения могилы или иного общественно-почитаемого места, сообщили в Департаменте полиции.

За совершение акта вандализма или иное осквернение могилы или памятника, либо осквернение другого общественно-почитаемого места, предусмотрено наказание в виде общественных работ или ограничения свободы, либо ареста, либо лишения свободы на срок до одного года.