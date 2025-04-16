2025.04.16 10:03

В Кедайняйском районе выгорело 5 гектаров сухой травы

 
Elta
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
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ФОТО: Audrius Gavėnas | Delfi

За последние сутки в разных частях Литвы вспыхнули пожары, в результате которых горела сухая трава. В Кедайняйском районе выгорело около 5 гектаров травы.

По данным Департамента пожарной охраны и спасания (ДПОС), в 12.49 ч. поступило сообщение о том, что в селе Свилюкай Кедайняйского района горит трава. Пожарные потушили пожар, однако выгорело около 5 гектаров сухой травы.

Во вторник о возгорании травы сообщалили также в Каунасском районе и в Каунасе.

По данным ДПОС, в 12.32 ч. поступило сообщение о том, что в Каунасском районе, в селе Варлува, на улице Жемигалос, из-за разлитого из трактора топлива произошло возгорание кустарников. Загорелись кусты, три дерева и трава на площади в 3 ара. Пожар потушен.

В 20.13 ч. пожарным сообщили, что в парке Сантарвес на улице Жемгалю в Каунасе горит трава. Выяснилось, что горели сметенные сосновые иголки.

Чуть позже, в 8. 51 ч. поступило сообщение о том, что на улице Панерю в Каунасе горит трава. Пожар травы на площади 10 аров потушен.

За последние сутки возгорания травы также были зафиксированы в Шакяйском районе.

По данным ДПОС, в 12.28 ч. поступило сообщение о том, что в деревне Жегляй открытым пламенем горит трава, рядом находится жилой дом. Пожар потушен. Выгорело около 10 аров травы.

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