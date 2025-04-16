В Кедайняйском районе выгорело 5 гектаров сухой травы

По данным Департамента пожарной охраны и спасания (ДПОС), в 12.49 ч. поступило сообщение о том, что в селе Свилюкай Кедайняйского района горит трава. Пожарные потушили пожар, однако выгорело около 5 гектаров сухой травы.

Во вторник о возгорании травы сообщалили также в Каунасском районе и в Каунасе.

По данным ДПОС, в 12.32 ч. поступило сообщение о том, что в Каунасском районе, в селе Варлува, на улице Жемигалос, из-за разлитого из трактора топлива произошло возгорание кустарников. Загорелись кусты, три дерева и трава на площади в 3 ара. Пожар потушен.

В 20.13 ч. пожарным сообщили, что в парке Сантарвес на улице Жемгалю в Каунасе горит трава. Выяснилось, что горели сметенные сосновые иголки.