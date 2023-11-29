В Кедайняйском районе украдена Рождественская почта и два упитанных кролика

Полиция не будет расследовать эти кражи по причине их незначительности, но сами общины возмущены и просят воров прислушаться к своей совести и вернуть украденное.
У нас «завелся Гринч»
Илона Мицкявичене, председатель общинного центра одной из деревень Кедайняйского района, связалась с местными жителями и сообщила им, что в деревне «завелся Гринч», украл почтовый ящик с поздравлениями и пытается испортить Рождество. Жители надеются, что это недоразумение будет улажена.
Судьба ушастых, скорее всего, печальна. Двух откормленных кроликов украли ночью в одном из дворов приусадебного хозяйства. Их действительно украли, так как сбежать животные не могли.
Жители недоумевают, кому и зачем это понадобилось. Из ревности? Из мести? А может быть, от голода? Или, может быть, кроликов обменяли на бутылку горячительного?