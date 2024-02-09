В Кедайняйском районе горел тягач с прицепом

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи скорой и полиция. К приезду пожарных-спасателей тягач Scania с прицепом горел открытым огнем.

После того как пожар потушили стало ясно, что сгорела кабина тягача, обгорели бока и верхняя часть прицепа. Находившийся в прицепе груз – бананы – был залит водой.

Тягачом управлял гражданин Латвии. Он сказал, что огонь в кабине загорелся очень быстро. Водитель едва успел выпрыгнуть из кабины.