В Кедайняйском районе горел тягач с прицепом

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи скорой и полиция. К приезду пожарных-спасателей тягач Scania с прицепом горел открытым огнем.
После того как пожар потушили стало ясно, что сгорела кабина тягача, обгорели бока и верхняя часть прицепа. Находившийся в прицепе груз – бананы – был залит водой.
Тягачом управлял гражданин Латвии. Он сказал, что огонь в кабине загорелся очень быстро. Водитель едва успел выпрыгнуть из кабины.
Водитель вез бананы в одну кедайняйскую компанию, оттуда он должен был поехать за другим грузом в другую компанию и вернуться в Латвию.
Оставить комментарий Читать комментарии