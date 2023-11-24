В Кедайняй на улице пострадал человек, его увезли в больницу

 
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ФОТО: Rinkos aikštė / Dimitrijus Kuprijanovas

24 ноября, в 10 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Кедайняй, на ул. Й.Басанавичуса, на проезжей части лежит мужчина. Голова мужчины в крови, сообщает портал rinkosaikste.lt.

Автомобили, не останавливаясь, объезжали мужчину, пока не остановился BMW, в котором ехали женщины.

"Лежит человек в крови, а все едут мимо, как мимо какой-то вещи. Нельзя так. Холодно, идет снег, а он весь в крови", – рассказала журналисту остановившаяся водитель.

Она с другими женщинами, ехавшими в ее машине, позаботилась о пострадавшем до приезда скорой.

Врачи скорой укрыли пострадавшего и перебинтовали голову, потом переложили на носилки и увезли в больницу.

Очевидцы происшествия сказали, что мужчина шел по улице, когда внезапно его зашатало, и он упал на проезжую часть, где он головой ударился об асфальт. К счастью, проезжавшие автомобили его не задели.

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