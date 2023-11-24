В Кедайняй на улице пострадал человек, его увезли в больницу

Автомобили, не останавливаясь, объезжали мужчину, пока не остановился BMW, в котором ехали женщины.

"Лежит человек в крови, а все едут мимо, как мимо какой-то вещи. Нельзя так. Холодно, идет снег, а он весь в крови", – рассказала журналисту остановившаяся водитель.

Она с другими женщинами, ехавшими в ее машине, позаботилась о пострадавшем до приезда скорой.

Врачи скорой укрыли пострадавшего и перебинтовали голову, потом переложили на носилки и увезли в больницу.