2025.04.08 11:38

В Кайшядорском районе во время пожара пострадал известный ресторан Bačkonys – выяснился нанесенный ущерб

 

В понедельник во второй половине дня в Кайшядорском районе загорелся легендарный ресторан Bačkonys. Во время пожара пострадал один человек.

Delfi напоминает, что 7 апреля в 15.48 ч. поступило сообщение о пожаре в ресторане на ул. Парко в деревне Бачконис.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, сначала работники ресторана сообщили, что около здания ресторана горит легковой автомобиль. Когда на место происшествия приехали пожарные, стало известно, что загорелась крыша здания.

Каунасские пожарные-спасатели сообщили о нанесенном ресторану ущербе. Горела мансарда и конструкции крыши. Другие помещения были сильно задымлены.

В 17.17 ч. из задымленного помещения пожарные-спасатели вынесли мужчину.

Сгорело 400 м² крыши, около 200 м² удалось спасти. На втором этаже выгорело помещение размером 7x5 м². В другом помещении выгорело 15 м² потолка из гипсокартона. Большая часть второго этажа была залита водой.

По словам пожарных-спасателей, удалось спасти 500 м² помещений на втором этаже и первый этаж здания. Половина помещений на первом этаже залита водой.

В помещениях были детекторы дыма.

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