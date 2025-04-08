В Кайшядорском районе во время пожара пострадал известный ресторан Bačkonys – выяснился нанесенный ущерб

Delfi напоминает, что 7 апреля в 15.48 ч. поступило сообщение о пожаре в ресторане на ул. Парко в деревне Бачконис.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, сначала работники ресторана сообщили, что около здания ресторана горит легковой автомобиль. Когда на место происшествия приехали пожарные, стало известно, что загорелась крыша здания.
Каунасские пожарные-спасатели сообщили о нанесенном ресторану ущербе. Горела мансарда и конструкции крыши. Другие помещения были сильно задымлены.
В 17.17 ч. из задымленного помещения пожарные-спасатели вынесли мужчину.
Сгорело 400 м² крыши, около 200 м² удалось спасти. На втором этаже выгорело помещение размером 7x5 м². В другом помещении выгорело 15 м² потолка из гипсокартона. Большая часть второго этажа была залита водой.
По словам пожарных-спасателей, удалось спасти 500 м² помещений на втором этаже и первый этаж здания. Половина помещений на первом этаже залита водой.
В помещениях были детекторы дыма.