В Кайшядорском районе во время пожара пострадал известный ресторан Bačkonys – выяснился нанесенный ущерб

Delfi напоминает, что 7 апреля в 15.48 ч. поступило сообщение о пожаре в ресторане на ул. Парко в деревне Бачконис.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, сначала работники ресторана сообщили, что около здания ресторана горит легковой автомобиль. Когда на место происшествия приехали пожарные, стало известно, что загорелась крыша здания.

Каунасские пожарные-спасатели сообщили о нанесенном ресторану ущербе. Горела мансарда и конструкции крыши. Другие помещения были сильно задымлены.

В 17.17 ч. из задымленного помещения пожарные-спасатели вынесли мужчину.