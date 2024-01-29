В Кайшядорском районе горел детский сад

По данным ЕЦП, в 9:13 ч. на номер служб экстренной помощи 112 поступило сообщение о том, что в Кайшядорском районном самоуправлении, Круонисском старостве, городке Круонис, на ул. Дарсунишкё, горит детский сад.

На место были направлены пожарно-спасательные силы Кайшадорской службы пожарной безопасности, информация о происшествии передана в Кайшядорский пункт скорой медицинской помощи.

В 9.55 ч. чердак здания горел открытым пламенем. Из детского сада эвакуировали 12 детей и 6 взрослых. Их на школьном автобусе увезли в Круонисскую школу.

Пожар тушат 7 автоцистерн и автолестница.

Мэр Кайшядорского района Шарунас Чесна сказал, что во время пожара никто не пострадал.