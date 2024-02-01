В каунасскую и вильнюсскую больницы привезли трех пострадавших детей

31 января, в 16 ч. в вильнюсскую больницу был доставлен и госпитализирован мальчик (2020 г.р.), который в 15.20 ч. того же дня в Лентварисе (Тракайский район) выпал из окна на втором этаже. Ведется расследование.

В четверг ночью, в 00.37 ч. в вильнюсскую больницу был доставлен младенец (2024 г.р.), который в квартире в Вильнюсе, на ул. Англу, выскользнул из рук купавшего его отца. Ведется расследование.