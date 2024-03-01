В Каунасском водохранилище затонула яхта

По данным Каунасской службы пожарной безопасности и спасения, 29 февраля, в 14.30 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Р.Калантос, у причала затонуло судно.

Звонивший сказал, что в Каунасском водохранилище, недалеко от дома престарелых на воде видны пятна мазута. По данным звонившего, судно затонуло около нелегального причала, недалеко от яхтклуба.

Пожарные-спасатели выяснили, что затонула деревянная яхта. В воду попали нефтепродукты, они распространились на территории 3 кв. км. Вокруг затонувшего судна установили 8 бонн.