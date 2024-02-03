В Каунасском районе в ДТП пострадали шесть человек

ДТП произошло в Каунасском районе, в деревне Саляй. Очевидцы сообщили, что была закрыта дорога, автомобили были серьезно повреждены.
По данным полиции, 2 февраля, в 19.20 ч., автомобиль Opel Insignia, которым управляла женщина (2000 г.р.), столкнулся с автомобилем Mazda 3, водитель также женщина (1958 г.р.), а тот в свою очередь зацепил Toyota Auris (водитель женщина, 1980 г.р.).
В больницу были доставлены водители всех трех автомобилей и 3 пассажира Mazda 3 (мужчина 1954 г.р. и дети 2012 и 2016 г.р.).
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