2025.05.04 15:23

В Каунасском районе перевернулся автобус с пассажирами

 
ru.DELFI.lt
Per avariją Kauno rajone autobusas su keleiviais atsidūrė griovyje
Per avariją Kauno rajone autobusas su keleiviais atsidūrė griovyje
ФОТО: Stopkadras

В воскресенье, 4 мая, в редакцию портала Kas vyksta Kaune читатель сообщил о ДТП в Каунасском районе. По словам каунасца, ДТП произошло в деревне Виршужиглис, в 10 км на юго-восток от Вайшвидавы.

„Виршужиглис, Каунасский район, не разъехались на повороте“, – писал очевидец.

На видео виден упавший в кювет автобус.

Журналисты Kas vyksta Kaune связались с дежурным полиции Каунасского округа и выяснили, что сообщение о ДТП поступило в 12.41 ч.

„12.41 ч. поступило сообщение, что в деревне Виршужиглис столкнулись автобус и автомобиль Mercedes-Benz“, – сказал дежурный.

По данным полиции, пассажиры автобуса не пострадали.

Дежурный сказал, что водители были трезвыми.

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