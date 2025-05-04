В Каунасском районе перевернулся автобус с пассажирами

„Виршужиглис, Каунасский район, не разъехались на повороте“, – писал очевидец.
На видео виден упавший в кювет автобус.
Журналисты Kas vyksta Kaune связались с дежурным полиции Каунасского округа и выяснили, что сообщение о ДТП поступило в 12.41 ч.
„12.41 ч. поступило сообщение, что в деревне Виршужиглис столкнулись автобус и автомобиль Mercedes-Benz“, – сказал дежурный.
По данным полиции, пассажиры автобуса не пострадали.
Дежурный сказал, что водители были трезвыми.
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