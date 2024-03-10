В Каунасском районе мужчина обстрелял бойцов "Араса"

Департамент полиции сообщает, что 9 марта, в 3.45 ч. поступило сообщение и том, что в деревне Виюкай, на ул. Смилтес (Каунасский район) в доме мужчина применяет насилие в отношении жены.

Когда приехала полиция, мужчина закрылся в доме, а когда полиция пыталась попасть в дом, дважды выстрелил через окно.

Во время инцидента полиция не пострадала. Мужчину задержали бойцы антитеррористического отряда "Арас".

Подозреваемый нетрезвый (1,05 промилле) мужчина (1985 г.р.) был задержан. У него изъяли газовый пистолет калибра 9 мм.