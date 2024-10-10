В каунасском многоквартирном доме собака покусала женщину с ребенком

Дежурный Каунасской службы пожарной безопасности и спасения сказал, что пожарные-спасатели помогли полицейским попасть в квартиру на втором этаже.

По предварительным данным, в квартире женщину покусала собака.

Эту информацию подтвердила и Каунасская полиция. Дежурный сказал, что сообщение об этом поступило в 18.41 ч.

В квартире на проспекте Саванорю собака покусала женщину и ребенка. Пострадавших доставили в больницу.