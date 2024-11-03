В каунасском многоквартирном доме мужчине было нанесено ножевое ранение

„Может, вам известно, что происходит на шоссе Раудондвариса, недалеко с перекрестком Лампеджяй? 5 полицейских машин, скорые и т.д. у многоквартирного дома“, – спрашивала читатель.

„Добрый день, может, вам известно, что происходит в доме номер 200 на шоссе Раудондвариса? 5 полицейских автомобилей стоят у дома около 3 часов“, – вопрошал другой читатель.

Портал Kas vyksta Kaune связался с дежурным комиссариата полиции и выяснил, что в Вилиямполе был ранен мужчина.

„Сообщение поступило в 12:25 ч. В Вилиямполе пострадал мужчина. Колотая рана в области груди. Пострадавшего увезли в больницу“, – сказал дежурный.

По данным полиции, подозреваемый задержан.