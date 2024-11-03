2024.11.03 07:02

В каунасском многоквартирном доме мужчине было нанесено ножевое ранение

 
ru.DELFI.lt
Kaune sužalotas žmogus
Kaune sužalotas žmogus
ФОТО: Skaitytojų nuotr. | Kas Vyksta Kaune

В субботу во второй половине дня в редакцию портала Kas vyksta Kaune читатели сообщили о множестве полицейских машин в микрорайоне Вилиямполе, на шоссе Раудондрависа.

„Может, вам известно, что происходит на шоссе Раудондвариса, недалеко с перекрестком Лампеджяй? 5 полицейских машин, скорые и т.д. у многоквартирного дома“, – спрашивала читатель.

„Добрый день, может, вам известно, что происходит в доме номер 200 на шоссе Раудондвариса? 5 полицейских автомобилей стоят у дома около 3 часов“, – вопрошал другой читатель.

Портал Kas vyksta Kaune связался с дежурным комиссариата полиции и выяснил, что в Вилиямполе был ранен мужчина.

„Сообщение поступило в 12:25 ч. В Вилиямполе пострадал мужчина. Колотая рана в области груди. Пострадавшего увезли в больницу“, – сказал дежурный.

По данным полиции, подозреваемый задержан.

„Подозреваемый был задержан“, – сказал представитель полиции.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии