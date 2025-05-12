В каунасском бассейне „Жальгирис“ скончался мужчина

„Сегодня, в 07.11 ч. врачи скорой сообщили, что в Каунасе, на проспекте Караляус Миндауго, реанимировали посетителя (1958 г.р.) бассейна, мужчина не выжил“, – информировал дежурный полиции журналистов портала Kas vyksta Kaune.
Директор бассейна Эмилис Вайткаитис рассказал:
„В понедельник в бассейне произошло несчастье, было замечено, что в бассейне на воде находится бездыханное тело.Тренер по плаванию немедленно вытащил пожилого мужчину из воды, спасатели принесли дефибриллятор. Мужчину пытались привести в чувство, вызвали скорую. Врачи скорой продолжили реанимирование. Несмотря на все усилия, спасти жизнь мужчине не удалось.
Скончавшийся регулярно посещал бассейн с 2022 г. Он просто остановился на воде и замер, о помощи не просил, предполагают, что причиной смерти были проблемы со здоровьем. Более подробную информацию представят эксперты.
Мы очень опечалены в связи со смертью клиента и выражаем соболезнования его близким в этот тяжелый час утраты“.
Представитель Службы скорой помощи Томас Багдонас сказал Kas vyksta Kaune, что пока причина смерти мужчины неизвестна.
„По предварительным данным, до приезда врачей его реанимировали спасатели. К сожалению, врачам не удалось вернуть мужчину к жизни. Причина смерти выяснится в результате расследования“, – сказал он.