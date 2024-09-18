В Каунасе загорелись два самоката BOLT

Как сообщили в Каунасском пожарно-спасательном управлении, в 4.07 час. поступило сообщение о том, что на пересечении проспекта А. Юозапавичяус и улицы Сюлу горит самокат.
На момент прибытия пожарных горели открытым пламенем два скутера BOLT, оба были потушены.
„Прохожий сообщил, что горит самокат, на тушение пожара выехала одна пожарная машина“, – сообщил Elta специалист Отдела по координации ситуаций Департамента пожарной охраны и спасения Гедрюс Вайчюлис.
В последнее время в Литве зарегистрирован ряд пожаров, предположительно, связанных с самокатами.
В Вильнюсе на улице Тримиту произошел крупный пожар, предположительно вследствие возгорания самоката, один человек обжег руку, без крова осталась семья с детьми. По словам гражданина, сообщившего службам о пожаре, пожар возник предположительно вследствие взрыва аккумулятора самоката. Точную причину возгорания установят эксперты. В июле в результате взрыва аккумулятора самоката в Паланге сгорела трехкомнатная квартира, были выбиты окна, людей эвакуировали.