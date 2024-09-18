2024.09.18 07:00

В Каунасе зафиксировано издевательство над мужчиной: видео транслировали на TikTok

 
ru.DELFI.lt
Egzekucija Kaune
Egzekucija Kaune
ФОТО: Kas vyksta Kaune koliažas

В понедельник после обеда в Каунасе мужчина и женщина издевались над другим мужчиной. Мало того, они устроили публичную демонстрацию унижений в социальной сети TikTok. Об этом порталу Kas vyksta Kaune сообщил читатель.

„Вчера в Каунасе, на ул. Партизану, 7, была осуществлена экзекуция в отношении мужчины. Больше 15 жителей разных бараков снимали видео и транслировали его в TikTok, видео видели около 20 000 человек.

Они унижали, били мужчину, брызгали газом в лицо и т.д. Когда приехала полиция, экзекуция закончилась, но перед этим она длилась около получаса. Полиция ничего не делала, чтобы насмешки были прекращены“, – писал читатель.

„Мало того, вчера вечером они снова „охотились“ около Maximа на Саванорю, в 22 ч. Но с моей помощью и путем привлечения полиции жестокая расправа была пресечена“, – прибавил он.

Подобные сцены в этом месте можно увидеть едва ли не каждый день. В начале ул. Партизану есть общежития, туда часто приезжает полиция.

„В нашем районе это норма!“, – сказала женщина, комментируя видео.

Пресс-секретарь Каунасской полиции Реда Зараускене сказала, что жертвой насмешек стал мужчина 1993 г.р. Подозреваемые - мужчина 1995 г.р. и женщина 1984 г.р.

Пока неясно, по какой причине была устроена экзекуция.

Начато расследование.

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