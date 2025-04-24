В Каунасе возле общежития найден мертвым молодой мужчина

„В Каунасе, на улице Гричюпе, возле общежития КТУ № 10, обнаружен труп мужчины. Работает полиция“, — сообщил новостному порталу „Что происходит в Каунасе“ около 6.35 утра в четверг читатель. Как сообщили порталу представители Главного комиссариата полиции Каунасского уезда, сегодня около 04.10 на улице Гричюпе в Каунасе было обнаружено тело мужчины (2001 г. р.).

Полиция подозревает, что мужчина застрелился. По данному факту начато досудебное расследование с целью установления причины смерти.

Найдено и тело женщины