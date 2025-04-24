2025.04.24 14:04

В Каунасе возле общежития найден мертвым молодой мужчина

 
ru.DELFI.lt
Policija
Policija
ФОТО: Marijampolės AVPK

Ранним утром в четверг на улице Гричюпе в Каунасе было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, сообщили читатели. Информацию подтвердила полиция Каунаса.

„В Каунасе, на улице Гричюпе, возле общежития КТУ № 10, обнаружен труп мужчины. Работает полиция“, — сообщил новостному порталу „Что происходит в Каунасе“ около 6.35 утра в четверг читатель. Как сообщили порталу представители Главного комиссариата полиции Каунасского уезда, сегодня около 04.10 на улице Гричюпе в Каунасе было обнаружено тело мужчины (2001 г. р.).

Полиция подозревает, что мужчина застрелился. По данному факту начато досудебное расследование с целью установления причины смерти.

Найдено и тело женщины

В среду около 11.30 в Каунасском районе, в деревне Клунишкес, было обнаружено тело неопознанной женщины в возрасте около 70-75 лет на стадии разложения. Департамент полиции сообщает, что начато досудебное расследование для установления причины смерти.

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