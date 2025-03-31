В Каунасе водитель BMW сбил полицейского и скрылся с места происшествия

Инцидент произошел после полудня, около 12.30 час., на проспекте Тайкос, когда полицейский вручил 38-летнему водителю BMW протокол об административном правонарушении за превышение скорости.

После того как полицейский попросил водителя показать содержимое автомобиля, тот неожиданно двинулся с места и сбил стоявшего рядом 54-летнего сотрудника Департамента полиции МВД.

Не подчинившись законному требованию остановить транспортное средство, водитель скрылся с места происшествия.

После осмотра врачей полицейский лечится амбулаторно.

Подозреваемый находится в розыске. По факту оказания сопротивления сотруднику полиции начато предварительное расследование.