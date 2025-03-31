В Каунасе водитель BMW сбил полицейского и скрылся с места происшествия

Инцидент произошел после полудня, около 12.30 час., на проспекте Тайкос, когда полицейский вручил 38-летнему водителю BMW протокол об административном правонарушении за превышение скорости.
После того как полицейский попросил водителя показать содержимое автомобиля, тот неожиданно двинулся с места и сбил стоявшего рядом 54-летнего сотрудника Департамента полиции МВД.
Не подчинившись законному требованию остановить транспортное средство, водитель скрылся с места происшествия.
После осмотра врачей полицейский лечится амбулаторно.
Подозреваемый находится в розыске. По факту оказания сопротивления сотруднику полиции начато предварительное расследование.
Еще один инцидент произошел в ночь на понедельник примерно в 1.10 час. в Паневежисе, на улице Ю. Зикаро, во дворе дома.
В ходе частичного досмотра 43-летнего мужчины, тот, пытаясь избежать задержания, не подчинился требованиям сотрудников полиции и нанес телесные повреждения сотруднику Главного комиссариата полиции Паневежского уезда.
Полицейский, после осмотра в больнице, был отпущен на амбулаторное лечение. Подозреваемый взят под стражу.
По факту оказания сопротивления сотруднику полиции начато предварительное расследование.