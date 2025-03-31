2025.03.31 10:00

В Каунасе водитель BMW сбил полицейского и скрылся с места происшествия

 
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KET pažeidėjo gaudynės Kaune
KET pažeidėjo gaudynės Kaune
ФОТО: Skaitytojo medžiaga | Kas Vyksta Kaune

В Каунасе и Паневежисе в воскресенье при задержании подозреваемых пострадали двое полицейских. В Каунасе нарушитель сбил полицейского и скрылся, оставив раненого полицейского на месте правонарушения.

Инцидент произошел после полудня, около 12.30 час., на проспекте Тайкос, когда полицейский вручил 38-летнему водителю BMW протокол об административном правонарушении за превышение скорости.

После того как полицейский попросил водителя показать содержимое автомобиля, тот неожиданно двинулся с места и сбил стоявшего рядом 54-летнего сотрудника Департамента полиции МВД.

Не подчинившись законному требованию остановить транспортное средство, водитель скрылся с места происшествия.

После осмотра врачей полицейский лечится амбулаторно.

Подозреваемый находится в розыске. По факту оказания сопротивления сотруднику полиции начато предварительное расследование.

Еще один инцидент произошел в ночь на понедельник примерно в 1.10 час. в Паневежисе, на улице Ю. Зикаро, во дворе дома.

В ходе частичного досмотра 43-летнего мужчины, тот, пытаясь избежать задержания, не подчинился требованиям сотрудников полиции и нанес телесные повреждения сотруднику Главного комиссариата полиции Паневежского уезда.

Полицейский, после осмотра в больнице, был отпущен на амбулаторное лечение. Подозреваемый взят под стражу.

По факту оказания сопротивления сотруднику полиции начато предварительное расследование.

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