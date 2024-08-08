В Каунасе средь бела дня из салона Каролиса Мураускаса были украдены деньги

„В 13:05 ч. в салон зашла женщина. По словам коллеги, она была пьяна. Я работал в другом кабинете. Лежала крупная сумма, место, где находились деньги, не было на виду. Деньги – на оплату счетов. Коллега красил волосы. К нему подошла женщина и сказала: „Покрасишь меня?“. Он ответил: „Нет“. Женщина была пьяна, ее несколько раз занесло в сторону и потом она быстро ушла из салона“, – писал Каролис.