В Каунасе средь бела дня из салона Каролиса Мураускаса были украдены деньги

Кража была совершена 8 августа. Вероятно, кражу совершила нетрезвая женщина.
„В 13:05 ч. в салон зашла женщина. По словам коллеги, она была пьяна. Я работал в другом кабинете. Лежала крупная сумма, место, где находились деньги, не было на виду. Деньги – на оплату счетов. Коллега красил волосы. К нему подошла женщина и сказала: „Покрасишь меня?“. Он ответил: „Нет“. Женщина была пьяна, ее несколько раз занесло в сторону и потом она быстро ушла из салона“, – писал Каролис.
И тут все только началось. В салоне появились и другие „гости“.
„Когда она ушла, пришли ее друзья – молодая женщина и мужчина, якобы тоже хотели постричься. Тут я вышел и заметил, что денег нет. Говорю: „Где деньги?“ А пьяные кричат: „Мы не воры, мы не брали“, – рассказал стилист.
Выяснилось, что деньги унесла первая гостья.
„Клиент сказала им, что только что в салоне была их подружка. Я сказал: „Где деньги? Отдайте иначе вызываю полицию“. Они говорят: „У нас нет, может подруга взяла“. Выбегаю на улицу – а подруги и след простыл. Все это заняло не больше 5 минут“, – рассказал Каролис.
Он поделился моралью этой истории.
„Обезопасьте себя и свое имущество!
P. S. Пусть Бог им поможет, а деньги – можно заработать!“, – писал он.
Мураускас сказал Delfi, что ситуация неприятная, но в полицию он не будет обращаться.
„Полицию мы не вызывали, ведь та дама уже пропала“, – заметил он, сказав, что речь идет о нескольких сотнях евро.