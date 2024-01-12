Каунасским пожарным-спасателям 12 января, в 04.24 ч. сообщили, что на Западной объездной дороге, около Лампеджяйского моста была замечена молодая женщина, которая нуждается в помощи.

По данным пожарных-спасателей, когда они приехали на место происшествия, женщины там не было, полиция проверяла поступившую информацию.

Журналисты портала Kas vyksta Kaune связались с полицией. Полицейские подтвердили, что ночью было получено сообщение о том, что в Каунасе с моста упала молодая женщина (2001 г.р.)