В Каунасе разыскивали несовершеннолетнего с аутизмом

Сообщалось, что 17-летний Гедиминас пропал 4 февраля. В последний раз его видели в 15.10 ч. в Каунасе, на перекрестке проспектов Саванорю и Тайкос, он ушел пешком в неизвестном направлении.

Подросток не разговаривает, у него аутизм.

Приметы: рост 185 см. На подростке была темно-синяя шапка, темно-синяя куртка, светло-серые брюки и синие ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просили звонить в полицию.

Представитель Каунасской полиции Одета Вайткявичене подтвердила, что пропал подросток со спецпотребностями, его ищет полиция, волонтеры и стрелки.