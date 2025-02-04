2025.02.04 21:01

В Каунасе разыскивали несовершеннолетнего с аутизмом

 
Policijos reidas
Policijos reidas
ФОТО: Orestas Gurevičius | Delfi

В социальных сетях распространяли просьбу о помощи. Искали 17-летнего подростка. Поздно вечером, в 21.30 ч., сообщили, что подростка нашли, его заметили в Каунасе, на Раудондварисском шоссе/ул. Яжеро.

Сообщалось, что 17-летний Гедиминас пропал 4 февраля. В последний раз его видели в 15.10 ч. в Каунасе, на перекрестке проспектов Саванорю и Тайкос, он ушел пешком в неизвестном направлении.

Подросток не разговаривает, у него аутизм.

Приметы: рост 185 см. На подростке была темно-синяя шапка, темно-синяя куртка, светло-серые брюки и синие ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просили звонить в полицию.

Представитель Каунасской полиции Одета Вайткявичене подтвердила, что пропал подросток со спецпотребностями, его ищет полиция, волонтеры и стрелки.

По данным полиции, подросток в 15.10 ч. в Каунасе, на ул. Уосё, вышел из школьного автобуса, сбежав от работников центра социальных.

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