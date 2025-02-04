В Каунасе разыскивали несовершеннолетнего с аутизмом

Сообщалось, что 17-летний Гедиминас пропал 4 февраля. В последний раз его видели в 15.10 ч. в Каунасе, на перекрестке проспектов Саванорю и Тайкос, он ушел пешком в неизвестном направлении.
Подросток не разговаривает, у него аутизм.
Приметы: рост 185 см. На подростке была темно-синяя шапка, темно-синяя куртка, светло-серые брюки и синие ботинки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просили звонить в полицию.
Представитель Каунасской полиции Одета Вайткявичене подтвердила, что пропал подросток со спецпотребностями, его ищет полиция, волонтеры и стрелки.
По данным полиции, подросток в 15.10 ч. в Каунасе, на ул. Уосё, вышел из школьного автобуса, сбежав от работников центра социальных.