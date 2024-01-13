В Каунасе продолжаются поиски упавшей с моста студентки

Каунасским пожарным-спасателям 12 января, в 04.24 ч. сообщили, что на Западной объездной дороге, около Лампеджяйского моста была замечена молодая женщина, которая нуждается в помощи.

По данным пожарных-спасателей, когда они приехали на место происшествия, женщины там не было, полиция проверяла поступившую информацию.

Полицейские подтвердили, что ночью было получено сообщение о том, что в Каунасе с моста упала молодая женщина (2001 г.р.)

Выяснилось, то пропавшая оставила прощальное письмо на своей странице в социальной сети Facebook. Она написала, что приняла решение покончить с собой из-за жестоких насмешек и унижений.

Полиция подтвердила Delfi, что в течение часа после появления этой записи в соцсети по номеру 112 поступило очень много сообщений о возможном несчастье. Полиция реагировала без промедления.

В пятницу ее искали с помощью дрона, в поисках участвовали и пожарные-спасатели.

В пятницу из-за плохой погоды поиски пришлось остановить, их продолжили в субботу.