В Каунасе продолжаются поиски упавшей с моста студентки

Каунасским пожарным-спасателям 12 января, в 04.24 ч. сообщили, что на Западной объездной дороге, около Лампеджяйского моста была замечена молодая женщина, которая нуждается в помощи.
По данным пожарных-спасателей, когда они приехали на место происшествия, женщины там не было, полиция проверяла поступившую информацию.
Полицейские подтвердили, что ночью было получено сообщение о том, что в Каунасе с моста упала молодая женщина (2001 г.р.)
Выяснилось, то пропавшая оставила прощальное письмо на своей странице в социальной сети Facebook. Она написала, что приняла решение покончить с собой из-за жестоких насмешек и унижений.
Полиция подтвердила Delfi, что в течение часа после появления этой записи в соцсети по номеру 112 поступило очень много сообщений о возможном несчастье. Полиция реагировала без промедления.
В пятницу ее искали с помощью дрона, в поисках участвовали и пожарные-спасатели.
В пятницу из-за плохой погоды поиски пришлось остановить, их продолжили в субботу.
По предварительным данным, работают усиленные наряды полиции из Каунаса и Каунасского района, в поисках участвуют служебные собаки, используют дрон.
Из-за неблагоприятных условий пожарные-спасатели не могут проводить поиски в воде.
Сейчас полиция просматривает записи видеокамер, которые есть на пути от общежития, где жила девушка, к мосту.