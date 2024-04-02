В Каунасе полицейские изъяли у агрессивного мужчины незаконно хранившееся огнестрельное оружие

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Ainis Gurevičius

В Каунасе полицейские изъяли у агрессивного мужчины незаконно хранившееся огнестрельное оружие.

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник вечером, около 18:20, в Главный комиссариат полиции Каунасского округа поступило сообщение о том, что в Каунасе, на улице Лапкальне, дома находится нетрезвый агрессивный 68-летний мужчина.

На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли у мужчины незаконно хранившееся огнестрельное оружие Perfecta Mod с тремя патронами калибра 8 мм в магазине.

По факту незаконного хранения оружия начато досудебное расследование.

Изготовление, приобретение, хранение, ношение, перевозка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатки или взрывчатых веществ без разрешения наказывается арестом или лишением свободы на срок до пяти лет.

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