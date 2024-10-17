В Каунасе погибла упавшая с моста девушка

На фото видно, что полицейских, врачей и пожарных-спасателей собралось много. Еще один читатель портала сообщил, что на месте работают и сотрудники Службы общественной безопасности.

Информацию о том, что с моста упал человек, подтвердил и Главный полицейский комиссариат Каунасского округа.

Информация поступила в 20.28 ч.

По данным полиции, упавшая с моста девушка не выжила.

По данным полиции, девушке было около 20 лет, ее личность пока не установлена.