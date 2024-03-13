В Каунасе обнаружено тело молодой женщины

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что 12 марта, в 22.35 ч. было получено сообщение о том, что в Каунасе, на ул. Гележинё Вилко, девушка не открывает двери своей подруге, может быть, у нее проблемы со здоровьем.