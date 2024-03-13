В Каунасе обнаружено тело молодой женщины

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Ainis Gurevičius
Во вторник поздно вечером полиция и пожарные-спасатели выезжали в многоквартирный дом в Каунасе. Сообщалось о том, что было обнаружено тело девушки.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что 12 марта, в 22.35 ч. было получено сообщение о том, что в Каунасе, на ул. Гележинё Вилко, девушка не открывает двери своей подруге, может быть, у нее проблемы со здоровьем.

Пожарные-спасатели с балкона на 7 этаже спустились на балкон 6 этажа и попали в квартиру. Они открыли двери полицейским и врачам.

В квартире была обнаружена молодая женщина (1990 г.р.) без признаков жизни.

Обстоятельства ее смерти выясняет полиция. Начато расследование.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии