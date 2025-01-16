В Каунасе на судью напал бывший осужденный: мы не раз просили обеспечить безопасность

Инцидент произошел в 8.50 ч. Судья зачитывала постановление, в котором отклоняли заявку осужденного в связи с временным возвращением удостоверения личности.
Обвиняемый на такое решение отреагировал агрессивно – бросил стул в судью, а потом ударил ее кулаком. Женщина нажала кнопку вызова помощи, пыталась выбежать из зала заседания.
Судья получила ушибы, ее на месте происшествия осмотрели врачи. Подозреваемого задержал конвой.
„Поскольку зачитывали постановление, в зале не было ни прокурора, ни адвоката, никого. Поэтому ситуация была опасной“, – сказал председатель Каунасского участкового суда Арунас Пурвайнис.
Подозреваемый Вилмантас Юодяле - он находился в месте лишения свободы за насилие (избил другого заключенного в колонии).
„Сейчас он на воле, с ним конвоя не было“, – сказал Пурвайнис.
Председатель Совета судей Дангупле Бублене выразила надежду на то, что это происшествие заставит обратить внимание на просьбы об обеспечении безопасности судей.
Сейчас полиция постоянно дежурит только в Верховном суде Литвы, в Главном административном суде и в Конституционном суде.