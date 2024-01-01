В Каунасе на стоянке были подожжены тягачи, слышались взрывы

Первая информация о пожаре поступила 31 декабря, в 19.17 ч.

Читатель сообщила, что видит в стороне района Рокай пламя и дым, слышала звуки взрывов. В 19.24 ч. портал получил информацию о том, что на ул. Плитинес горит тягач на территории автошколы.

Пламя мгновенно охватило два тягача и легковой автомобиль, люди, которые поделились видео, сказали, что слышали звуки трех взрывов.

Единый центр помощи сообщил, что 31 декабря, в 19.10 ч. по номеру 112 поступило сообщение о горящем в Каунасе, на ул. Плитинес тягаче. На место выехали четыре автоцистерны. Приехал владелец стоянки, который начал вывозить тягачи с территории.