В Каунасе на стоянке были подожжены тягачи, слышались взрывы

Первая информация о пожаре поступила 31 декабря, в 19.17 ч.
Читатель сообщила, что видит в стороне района Рокай пламя и дым, слышала звуки взрывов. В 19.24 ч. портал получил информацию о том, что на ул. Плитинес горит тягач на территории автошколы.
Пламя мгновенно охватило два тягача и легковой автомобиль, люди, которые поделились видео, сказали, что слышали звуки трех взрывов.
Единый центр помощи сообщил, что 31 декабря, в 19.10 ч. по номеру 112 поступило сообщение о горящем в Каунасе, на ул. Плитинес тягаче. На место выехали четыре автоцистерны. Приехал владелец стоянки, который начал вывозить тягачи с территории.
1 января пожарные-спасатели и полиция сообщили, что 31 декабря, в 19.08 ч. в Кауансе, на ул. Плитинес загорелись тягачи MAN TGF (2016 г.в.) и MAN TGF 18.400 (2008 г.в.) с полуприцепом SCHMITZ SCS24 (2008 г.в.). Сгорели два тягача и находившаяся рядом легковушка VW Tiguan (2008 г.р.). От сильного огня лопнуло лобовое стекло стоявшего рядом автомобиля Mercedes-Benz (2015 г.в.), также расплавилась отделка.
Удалось спасти 6 тягачей и 1 автобус. Подозревается поджог.
ведется расследование в связи с уничтожением имущества опасным для общества способом. За такое нарушение грозит лишение свободы на срок до 5 лет.