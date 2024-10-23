В Каунасе на оживленной улице автомобиль переехал через лежавшего на дороге мужчину

„Лежал человек на дороге, какой-то непонятный. Прохожие подняли его, а он опять положил рюкзак под голову и лег. Три машины проехали на зеленый, а молодой водитель Audi наехал на мужчину. Водитель в шоке, он думал, что это мусор какой-то“, – сказали порталу Kas vyksta Kaune очевидцы.