2024.10.23 07:10

В Каунасе на оживленной улице автомобиль переехал через лежавшего на дороге мужчину

 
ru.DELFI.lt
Kaune, judrioje gatvėje, pervažiuotas žmogus
Kaune, judrioje gatvėje, pervažiuotas žmogus
ФОТО: Kas vyksta Kaune

22 октября, в 21 ч. каунасцы сообщили о том, что на перекресток ул. Й.Басанавичаус и проспекта Тайкос съехалось много полиции и скорая – автомобиль переехал через лежавшего на дороге мужчину.

„Лежал человек на дороге, какой-то непонятный. Прохожие подняли его, а он опять положил рюкзак под голову и лег. Три машины проехали на зеленый, а молодой водитель Audi наехал на мужчину. Водитель в шоке, он думал, что это мусор какой-то“, – сказали порталу Kas vyksta Kaune очевидцы.

Они рассказали, что этот мужчина на соседних улицах лежал и в понедельник.

Дежурный полиции подтвердил, что на перекрестке был сбит мужчина.

Сообщение о ДТП поступило в 20.18 ч.

Пострадавшего осмотрели врачи.

По предварительным данным, водитель Audi был трезвым.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии