В Каунасе на оживленной улице автомобиль переехал через лежавшего на дороге мужчину

„Лежал человек на дороге, какой-то непонятный. Прохожие подняли его, а он опять положил рюкзак под голову и лег. Три машины проехали на зеленый, а молодой водитель Audi наехал на мужчину. Водитель в шоке, он думал, что это мусор какой-то“, – сказали порталу Kas vyksta Kaune очевидцы.
Они рассказали, что этот мужчина на соседних улицах лежал и в понедельник.
Дежурный полиции подтвердил, что на перекрестке был сбит мужчина.
Сообщение о ДТП поступило в 20.18 ч.
Пострадавшего осмотрели врачи.
По предварительным данным, водитель Audi был трезвым.
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